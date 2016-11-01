Мужчина скончался в общественном транспорте Харькова

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшим является 64-летний мужчина.

По предварительным данным экспертов, работающих на месте происшествия, гражданину стало плохо с сердцем. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УНН, вчера в Одессе в трамвае умер мужчина.