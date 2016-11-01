Мужчина скончался в общественном транспорте Харькова
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мужчина умер в общественном транспорте в Харькове. Информация о событии, которое произошло в троллейбусе №24 на улице Амурской, поступила в Киевский отдел полиции сегодня около 12.00. Об этом сообщили УНН в ГУНП в Харьковской области.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшим является 64-летний мужчина.
По предварительным данным экспертов, работающих на месте происшествия, гражданину стало плохо с сердцем. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, как сообщал УНН, вчера в Одессе в трамвае умер мужчина.