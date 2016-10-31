Чоловік на території церкви у Львові впав з висоти і помер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Львові на території української греко-католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці чоловік впав з висоти і помер. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради, передає УНН.
Сьогодні, 31 жовтня, о 11:44 у Львові на пр.Червоної Калини (Сихівський район) на території УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці під час будівельних робіт впав з висоти орієнтовно другого поверху чоловік, віком близько 60 років.
Працівники бригади швидкої медичної допомоги констатували смерть до приїзду.
Причини події з'ясовують. Проводять дослідчу перевірку.