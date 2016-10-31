Чоловік на території церкви у Львові впав з висоти і помер

Сьогодні, 31 жовтня, о 11:44 у Львові на пр.Червоної Калини (Сихівський район) на території УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці під час будівельних робіт впав з висоти орієнтовно другого поверху чоловік, віком близько 60 років.

Працівники бригади швидкої медичної допомоги констатували смерть до приїзду.

Причини події з'ясовують. Проводять дослідчу перевірку.