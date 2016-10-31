Мужчина на территории церкви во Львове упал с высоты и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Во Львове на территории украинской греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы мужчина упал с высоты и погиб. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает УНН.
Сегодня, 31 октября, в 11:44 во Львове на пр. Красной Калины (Железнодорожный район) на территории УГКЦ Рождества Пресвятой Богородицы во время строительных работ упал с высоты приблизительно второго этажа мужчина в возрасте около 60 лет.
Работники бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть до приезда.
Причины происшествия выясняются. Проводят доследственную проверку.