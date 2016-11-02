Чоловік до смерті побив дружину на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив дружину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції у Рівненській області.
Поліцейські з’ясували, що 35-річна потерпіла проживала разом із двома дітьми та чоловіком, з яким розлучилася у червні поточного року. Так, 26 жовтня між колишнім подружжям виник сімейний конфлікт, під час якого 30-річний чоловік кілька разів ударив її у живіт. Жінка за медичною допомогою нікуди не зверталась, зі слів зловмисника, на погіршення здоров’я теж на скаржилася. Утім, 31 жовтня близько опівночі від отриманих травм вона померла у власному помешканні.
Слідчі затримали 30-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного захисту у виді тримання під вартою.
За скоєне чоловікові загрожує від семи до десяти років ув’язнення.