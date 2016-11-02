Мужчина до смерти избил жену в Ровенской области

Полицейские выяснили, что 35-летняя потерпевшая проживала вместе с двумя детьми и мужем, с которым рассталась в июне текущего года. Так, 26 октября между бывшими супругами возник семейный конфликт, во время которого 30-летний мужчина несколько раз ударил ее в живот. Женщина за медицинской помощью никуда не обращалась, по словам злоумышленника, на ухудшение здоровья тоже на жаловалась. Впрочем, 31 октября около полуночи от полученных травм она скончалась в собственном доме.

Следователи задержали 30-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские готовят материалы для сообщения ему о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и избрания меры защиты в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит от семи до десяти лет заключения.