Членство України в ЄС посилить безпеку Євросоюзу - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС продовжити санкційний тиск на рф та посилити військову підтримку України. Про це урядовець заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, передає МЗС України, пише УНН.

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Під час зустрічі Кулеба підкреслив, що членство України зміцнить ЄС і гарантує безпеку та процвітання для всіх європейців.

Україна вже є частиною європейської родини. Наша держава — це можливість та додана вартість для ЄС. Як член ЄС, Україна зробить значний внесок у спільну оборону, зовнішню політику, зелений перехід, цифровізацію, економічний розвиток та інші сфери

За його словами, для захисту Європейського континенту Україна потребує більшої кількості систем ППО та постійного постачання ракет протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів та ракет дальнього радіуса дії.

Міністр підкреслив, що саме надання додаткового озброєння та підтримка використання Україною західних озброєнь на російській території мали суттєве значення для стабілізації ситуації на Харківщині.

Останні події на Харківщині вкотре демонструють, що українці здатні перемагати за наявності необхідних засобів. Україна все ще потребує більшої кількості систем ППО, зокрема Patriot. Маємо забезпечити, щоб російські літаки не могли підлітати на відстань, необхідну для застосування керованих авіабомб

Окремо, Дмитро Кулеба також наголосив на важливості посилення санкційного тиску на росію з метою обмеження фінансування воєнної машини кремля.

Кулеба обговорив із главою МЗС Польщі надання більших можливостей українській ППО

Доповнення

Також міністр подякував державам-членам ЄС за вагому роль в проведенні Глобального саміту миру та закликав брати подальшу активну участь у реалізації Формули миру.

Наші спільні зусилля об'єднали понад 100 делегацій з усіх континентів та частин світу. Наразі вже 87 країн та міжнародних організацій підписали Спільне комюніке, яке залишається відкритим для підписання. Ми проводимо активну роботу спільно з нашими європейськими колегами над приєднанням нових країн до комюніке