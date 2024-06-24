Членство Украины в ЕС усилит безопасность Евросоюза - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС продолжить санкционное давление на рф и усилить военную поддержку Украины. Об этом чиновник заявил на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза, передает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Во время встречи Кулеба подчеркнул, что членство Украины укрепит ЕС и гарантирует безопасность и процветание для всех европейцев.

Украина уже является частью европейской семьи. Наше государство-это возможность и добавленная стоимость для ЕС. Как член ЕС, Украина внесет значительный вклад в общую оборону, внешнюю политику, зеленый переход, цифровизацию, экономическое развитие и другие сферы - убеждает глава МИД Украины.

По его словам, для защиты европейского континента Украина нуждается в большем количестве систем Почта постоянного снабжения ракет противовоздушной обороны, артиллерийских систем и снарядов и ракет дальнего радиуса действия.

Министр подчеркнул, что именно предоставление дополнительного вооружения и поддержка использования Украиной западных вооружений на российской территории имели существенное значение для стабилизации ситуации на Харьковщине.

Последние события на Харьковщине в очередной раз демонстрируют, что украинцы способны побеждать при наличии необходимых средств. Украина все еще нуждается в большем количестве систем ПВО, в частности Patriot. Должны обеспечить, чтобы российские самолеты не могли подлетать на расстояние, необходимое для применения управляемых авиабомб - подчеркнул глава МИД.

Отдельно, Дмитрий Кулеба также подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию с целью ограничения финансирования военной машины кремля.

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Также министр поблагодарил государства-члены ЕС за весомую роль в проведении Глобального саммита мира и призвал принимать дальнейшее активное участие в реализации формулы мира.

Наши совместные усилия объединили более 100 делегаций со всех континентов и частей мира. Сейчас уже 87 стран и международных организаций подписали совместное коммюнике, которое остается открытым для подписания. Мы проводим активную работу совместно с другими европейскими коллегами над присоединением новых стран к коммюнике - отметил Дмитрий Кулеба.

К тому же Кулеба подчеркнул, что Украина ожидает в ближайшем будущем подписания соглашения по безопасности с ЕС. По его словам, длительный мир для Украины будет гарантировать долгосрочную безопасность Европы и соблюдение международного права.

Напомним

Совет ЕС утвердил общие позиции, в частности, переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, подготовив почву для начала переговоров 25 июня в Люксембурге.

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