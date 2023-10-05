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Члени проросійської партії не зможуть брати участь у виборах в Молдові

Члени проросійської партії не зможуть брати участь у виборах в Молдові

Київ • УНН

 • 724494 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Парламент Молдови заборонить колишнім членам проросійської партії «Шор» брати участь у виборах. Про це пише NewsMaker, передає УНН.

Цитата

«Насамперед, будуть встановлені критерії індивідуалізації обмежень права бути обраними. Здебільшого вони ставитимуться до питань, які прямо випливають із рішення Конституційного суду щодо неконституційності політичної партії „Шор“. Крім того, закон, що доповнює Кодекс про вибори, також передбачатиме можливість оскарження в Апеляційній палаті адміністративних рішень, за допомогою яких застосовуватимуть ці обмеження. Щоб зробити ясність: організовані злочинні групи несумісні з демократією. Конституційний суд ясно дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання „Шор” неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів», - сказав голова молдовського парламенту Ігор Гросу.

Деталі

Парламент Молдови сьогодні затвердить поправки до Кодексу про вибори, які призведуть до заборони представникам неконституційної партії «Шор» брати участь у виборах. Зокрема депутати затвердять поправку, завдяки якій можна уточнювати список осіб, які не мають права брати участь у виборах, йдеться в повідомленні.

За словами Гросу Центральна виборча комісія Молдови затвердить список осіб, які не мають права брати участь у виборах. Тих кандидатів, які потрапили до цього списку, але їх уже зареєстрували, виведуть із передвиборчих перегонів.
Це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом дня з дня його прийняття.

Нагадаємо

Напередодні Конституційний суд Молдови визнав неконституційною поправку до Кодексу про вибори, яка передбачала позбавлення права бути обраним на п'ять років членів виконавчих органів неконституційних партій та всіх обраних від неконституційних партій осіб. Це означало, що представники неконституційної партії «Шор» мали змогу брати участь у виборах.

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