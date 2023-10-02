Молдова не буде закуповувати газ у російського "Газпрому"

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"Ми більше не будемо купувати природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою (Кишинева)", - заявив Парліков.

Зазначається, що контрольована Кишиневом Молдова, на яку припадає більша частина території і населення країни, припинила купувати газ у "Газпрому" в грудні 2022 року. На той час не було зрозуміло, наскільки це рішення буде остаточним, пише Reuters.

Однак міністр енергетики заявив, що Молдова змогла закупити газ у європейських постачальників за кращою ціною, ніж пропонував "Газпром".

Втім, як зазначає Reuters, країна все ще купує електроенергію, вироблену на придністровській електростанції, яка використовує газ "Газпрому". Російська корпорація досі постачає Придністров'ю 5,7 мільйона кубометрів газу на день. Міністр «не показав жодних ознак того, що це зміниться», вказало агентство.

Доповнення

кремль вже відреагував на заяву Молдови щодо закупівлі газу у «Гапрома», Як повідомляє Reuters, прес-секретар кремля дмитро пєсков заявив, що контакти між Молдовою і російською енергетичною корпорацією тривають, особливо з огляду на те, що Молдова має борги. пєсков також зазначив, що відносини між "Газпромом" і Молдовою потребують врегулювання.

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