Молдова з жовтня почне купувати газ у Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. З жовтня Молдова почне щодоби імпортувати 2 млн кубометрів газу з Туреччини. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
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Молдовська компанія East Gas Energy Trading підписала з турецькою нафтогазовою компанією BOTAȘ угоду, що передбачає імпорт до Молдови по 2 млн кубометрів газу на добу з 1 жовтня 2023 року. Ціну на газ компанія не розкриває.
У компанії також підкреслили, що BOTAȘ додала нову європейську країну до списку країн, у які експортує природний газ.
Нагадаємо
Молдова більше не використовує російський природний газ чи електроенергію після того, як скоротила свою залежність із початку війни в Україні, заявив раніше прем'єр-міністр країни Дорін Речан.