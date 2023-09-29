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Молдова с октября начнет покупать газ у Турции

Молдова с октября начнет покупать газ у Турции

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. С октября Молдова начнет ежесуточно импортировать 2 млн кубометров газа из Турции. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Молдовская компания East Gas Energy Trading подписала с турецкой нефтегазовой компанией BOTAȘ соглашение, предусматривающее импорт в Молдову по 2 млн кубометров газа в сутки с 1 октября 2023 года. Цену на газ компания не раскрывает.

В компании также подчеркнули, что BOTAȘ добавила новую европейскую страну в список стран, в которые экспортирует природный газ.

Напомним

Молдова больше не использует российский природный газ или электроэнергию после того, как сократила свою зависимость с начала войны в Украине, заявил ранее премьер-министр страны Дорин Речан.

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