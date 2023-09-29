Молдова с октября начнет покупать газ у Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. С октября Молдова начнет ежесуточно импортировать 2 млн кубометров газа из Турции. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Молдовская компания East Gas Energy Trading подписала с турецкой нефтегазовой компанией BOTAȘ соглашение, предусматривающее импорт в Молдову по 2 млн кубометров газа в сутки с 1 октября 2023 года. Цену на газ компания не раскрывает.
В компании также подчеркнули, что BOTAȘ добавила новую европейскую страну в список стран, в которые экспортирует природный газ.
Напомним
Молдова больше не использует российский природный газ или электроэнергию после того, как сократила свою зависимость с начала войны в Украине, заявил ранее премьер-министр страны Дорин Речан.