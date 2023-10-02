Молдова не будет закупать газ у российского "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Молдова больше не будет закупать газ у российского "Газпрома", заявил министр энергетики государства Виктор Парликов, сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Мы больше не будем покупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями (Кишинева)", - заявил Парликов.
Отмечается, что контролируемая Кишиневом Молдова, на которую приходится большая часть территории и населения страны, прекратила покупать газ у "Газпрома" в декабре 2022 года. На то время не было понятно, насколько это решение будет окончательным, пишет Reuters.
Однако министр энергетики заявил, что Молдова смогла закупить газ у европейских поставщиков по лучшей цене, чем предлагал "Газпром".
Впрочем, как отмечает Reuters, страна все еще покупает электроэнергию, произведенную на приднестровской электростанции, которая использует газ "Газпрома". Российская корпорация до сих пор поставляет Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа в день. Министр «не показал никаких признаков того, что это изменится», указало агентство.
Дополнение
Кремль уже отреагировал на заявление Молдовы о закупке газа у «Гапрома», Как сообщает Reuters, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что контакты между Молдовой и российской энергетической корпорацией продолжаются, особенно учитывая то, что Молдова имеет долги. песков также отметил, что отношения между "Газпромом" и Молдовой нуждаются в урегулировании.
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