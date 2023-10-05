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Члены пророссийской партии не смогут участвовать в выборах в Молдове.

Члены пророссийской партии не смогут участвовать в выборах в Молдове.

Киев • УНН

 • 724490 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. Парламент Молдовы запретит бывшим членам пророссийской партии «Шор» участвовать в выборах. Об этом пишет NewsMaker, передает УНН.

Цитата

«Прежде всего, будут установлены критерии индивидуализации ограничений права быть избранными. В основном они будут относиться к вопросам, которые прямо вытекают из решения Конституционного суда относительно неконституционности политической партии „Шор“. Кроме того, закон, дополняющий Кодекс О выборах, также будет предусматривать возможность обжалования в Апелляционной палате административных решений, с помощью которых будут применять эти ограничения. Чтобы прояснить ситуацию: организованные преступные группы несовместимы с демократией. Конституционный суд ясно дал понять, когда признал преступную группировку „Шор” неконституционной. Преступные группировки угрожают национальной безопасности и процессу свободных и справедливых выборов», - сказал председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

Детали

Парламент Молдовы сегодня утвердит поправки в Кодекс О выборах, которые приведут к запрету представителям неконституционной партии «Шор» участвовать в выборах. В частности депутаты утвердят поправку, благодаря которой можно уточнять список лиц, не имеющих права участвовать в выборах, говорится в сообщении.

По словам Гросу, Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердит список лиц, не имеющих права участвовать в выборах. Тех кандидатов, которые попали в этот список, но их уже зарегистрировали, выведут из предвыборной гонки.
это решение можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева в течение дня со дня его принятия.

Напомним

Накануне Конституционный суд Молдовы признал неконституционной поправку к Кодексу о выборах, которая предусматривала лишение права быть избранным на пять лет членов исполнительных органов неконституционных партий и всех избранных от неконституционных партий лиц. Это означало, что представители неконституционной партии «Шор» могли участвовать в выборах.

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