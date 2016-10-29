Чиновники подали вже понад 92 тис. щорічних е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Посадовці подали вже понад 92 тис. електронних декларацій у відповідний державний реєстр, передає УНН.
Так, станом на 14:45 у реєстрі вказано 92 тис. 823 щорічних декларацій від чиновників.
Нагадаємо, на близько 11:00 у реєстр е-декларацій було подано більше 101 тис. документів.
При цьому сайт, де розміщений реєстр, працює з перебоями.
Національне агентство з питань запобігання корупції раніше нагадало, що останнім днем подання е-декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, є 30 жовтня 2016 року включно.
Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.