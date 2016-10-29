Чиновники подали уже более 92 тыс. ежегодных е-деклараций

Так, по состоянию на 14:45 в реестре 92 тыс. 823 ежегодных деклараций чиновников.

Напомним, в около 11:00 в реестр е-деклараций было подано более 101 тыс. документов.

При этом сайт, где размещен реестр, работает с перебоями.

Национальное агентство по предупреждению коррупции ранее напомнило, что последним днем ​​представления электронной декларации за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, является 30 октября 2016 года включительно.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.