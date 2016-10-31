Чиновники подали до реєстру понад 103 тисячі щорічних е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кількість щорічних електронних декларацій посадовців у відповідному реєстрі перевищила 103 тисяч, передає УНН.
Так, станом на 8:30 у реєстрі вказані 103 тис. 392 щорічні електронні декларації чиновників.
При цьому зазначається, що загалом до реєстру внесено 118 тис. 276 документів.
Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.