Чиновники подали в реестр более 103 тысяч ежегодных е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Количество ежегодных электронных деклараций чиновников в соответствующем реестре превысила 103 тысячи, передает УНН.
Так, по состоянию на 8:30 в реестре указаны 103 тыс. 392 ежегодные электронные декларации чиновников.
При этом отмечается, что в целом в реестр внесено 118 тыс. 276 документов.
Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.