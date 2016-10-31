Чиновники подали в реестр более 103 тысяч ежегодных е-деклараций

Так, по состоянию на 8:30 в реестре указаны 103 тыс. 392 ежегодные электронные декларации чиновников.

При этом отмечается, что в целом в реестр внесено 118 тыс. 276 документов.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.