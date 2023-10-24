Четверта колона гуманітарної допомоги прибула до Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вісім вантажівок з гуманітарною допомогою прибули до Гази. Про це повідомив Палестинський Червоний Півмісяць, передає УНН.
Деталі
Палестинці раніше заявляли, що система охорони здоров’я Гази на межі краху.
Вантажівки привезли воду, їжу та медикаменти.
Речник міністерства охорони здоров'я ХАМАСу Ашраф аль-Кудра сказав в інтерв’ю, що через кілька годин Газа більше не зможе надавати будь-які медичні послуги.
Цитата
«Ми дійшли до стадії повного колапсу», — стверджує він, благаючи про пальне та медичні товари.
Доповнення
Ізраїль заявив, що не допустить паливо до Гази, оскільки його може вкрасти ХАМАС.
Водночас Агентство ООН з допомоги палестинським біженцям заявило, що припинить надавати послуги, якщо паливо не прибуде до Гази.
Додамо
23 жовтня Єгипетський Червоний Півмісяць повідомив, що доставив третю партію гуманітарної допомоги через прикордонний перехід "Рафах" між Єгиптом та сектором Газа до анклаву.