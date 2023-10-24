Четвертая колонна гуманитарной помощи прибыла в Газу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Восемь грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу. Об этом сообщил Палестинский Красный Полумесяц, передает УНН.
Детали
Палестинцы ранее заявляли, что система здравоохранения Газы на грани краха.
Грузовики привезли воду, еду и медикаменты.
Представитель министерства здравоохранения ХАМАСа Ашраф аль-Кудра сказал в интервью, что через несколько часов Газа больше не сможет предоставлять какие-либо медицинские услуги.
Цитата
«Мы дошли до стадии полного коллапса», — утверждает он, умоляя о горючем и медицинских товарах.
Дополнение
Израиль заявил, что не допустит топливо в Газу, поскольку его может украсть ХАМАС.
В то же время Агентство ООН по помощи палестинским беженцам заявило, что прекратит предоставлять услуги, если топливо не прибудет в Газу.
Добавим
Египетский Красный Полумесяц сообщил, что доставил третью партию гуманитарной помощи через пограничный переход "Рафах" между Египтом и сектором Газа в анклав.