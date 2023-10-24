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Четвертая колонна гуманитарной помощи прибыла в Газу

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Восемь грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу. Об этом сообщил Палестинский Красный Полумесяц, передает УНН.

Четвертая колонна гуманитарной помощи прибыла в Газу

Детали

Палестинцы ранее заявляли, что система здравоохранения Газы на грани краха.

Грузовики привезли воду, еду и медикаменты.

Представитель министерства здравоохранения ХАМАСа Ашраф аль-Кудра сказал в интервью, что через несколько часов Газа больше не сможет предоставлять какие-либо медицинские услуги.

Цитата

«Мы дошли до стадии полного коллапса», — утверждает он, умоляя о горючем и медицинских товарах.

Дополнение

Израиль заявил, что не допустит топливо в Газу, поскольку его может украсть ХАМАС.

В то же время Агентство ООН по помощи палестинским беженцам заявило, что прекратит предоставлять услуги, если топливо не прибудет в Газу.

Добавим 

Египетский Красный Полумесяц сообщил, что доставил третью партию гуманитарной помощи через пограничный переход "Рафах" между Египтом и сектором Газа в анклав. 

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