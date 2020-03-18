Чеський автомобільний гігант Škoda Auto зупиняє виробництво

КИЇВ. 18 березня. УНН. У середу, 18 березня, о 22:00 із заводів Škoda Auto в Чехії виїдуть останні автомобілі. Як заявив 17 березня на пресконференції прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, до 22:00 6 квітня закриються заводи в містах Млада Болеслав, Квасіни і Врхлабі. Рішення зупинити виробництво на три тижні ухвалене для боротьби з епідемією коронавірусу в Чехії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.