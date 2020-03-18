Чеський автомобільний гігант Škoda Auto зупиняє виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У середу, 18 березня, о 22:00 із заводів Škoda Auto в Чехії виїдуть останні автомобілі. Як заявив 17 березня на пресконференції прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, до 22:00 6 квітня закриються заводи в містах Млада Болеслав, Квасіни і Врхлабі. Рішення зупинити виробництво на три тижні ухвалене для боротьби з епідемією коронавірусу в Чехії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що працівникам заводів виплатять кошти в межах 70-75% місячної зарплатні.
Німецький концерн Volkswagen, до якого належить чеська Škoda Auto, також закриває свої філії у Європі.
Видання зазначає, що на заводах Škoda Auto в Чехії працює близько 34 тисяч людей. Досі серед працівників було зареєстровано два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
Віцепрезидент союзу промисловості і транспорту Чехії Ян Рафай висловив сподівання, що зупинка виробництва не буде тривалою.
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Як повідомило Міністерство охорони здоров’я Чехії, станом на вечір 17 березня в країні зареєстровано 434 випадки інфікування коронавірусом, троє людей одужали, проведено понад 6 тисяч тестів на COVID-19.
За даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, у світі на сьогодні зареєстрували 198 тисяч випадків зараження коронавірусом. Майже 8 тисяч людей померли, майже 82 тисячі — одужали.
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Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.