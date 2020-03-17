Для евакуації з Чехії зареєструвалось понад 3 тисячі українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад 3 тисячі громадян України зареєструвалися в українському Посольстві у Чехії для евакуації. Про це у Twitter повідомив посол у Чехії Євген Перебийніс, передає УНН.
"Понад 3000 громадян України зареєструвалися в Посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp. Готуємо також з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами", - написав дипломат.
Як повідомляв УНН, понад тисячу українських громадян, що перебувають в Німеччині, висловили бажання бути евакуйованими на Батьківщину.