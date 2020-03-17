Для эвакуации из Чехии зарегистрировалось более 3 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в украинском посольстве в Чехии для эвакуации. Об этом в Twitter сообщил посол в Чехии Евгений Перебийнис, передает УНН.
"Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в Посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украине спецпоездами", - написал дипломат.
Как сообщал УНН, более тысячи украинских граждан, находящихся в Германии, выразили желание быть эвакуированными на Родину.