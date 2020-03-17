Понад тисячу українців хочуть евакуюватися з Німеччини - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад тисячу українських громадян, що перебувають в Німеччині, висловили бажання бути евакуйованими на Батьківщину. Про це у Twitter написав посол України у ФРН Андрій Мельник, передає УНН.
“До уваги всіх співвітчизників у Німеччині, які хочуть повернутися додому: посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати Вас для евакуації на Батьківщину: станом на зараз 1192 особи. Україна нікого не лишить в біді!”, — написав Мельник.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури Владислав Криклій сьогодні заявив, що обговорює організацію спецрейсів, за допомогою яких будуть повертати українців з Чехії, Німеччини та Польщі.