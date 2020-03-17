Понад 50 українців третю добу затримують польські прикордонники на кордоні з Чехією – ЗМІ

КИЇВ. 18 березня. УНН. Автобус, яким поверталися з Чехії до Харкова 52 українських громадянина, третю добу стоїть в місті Наход, що неподалік кордону з Польщею. Як повідомляє Радіо Свобода із посиланням на чеські ЗМІ, своє рішення не впустити український автобус з пасажирами до Польщі польська сторона пояснює “потребою захисту від коронавірусу”, інформує УНН.