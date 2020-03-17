Понад 50 українців третю добу затримують польські прикордонники на кордоні з Чехією – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Автобус, яким поверталися з Чехії до Харкова 52 українських громадянина, третю добу стоїть в місті Наход, що неподалік кордону з Польщею. Як повідомляє Радіо Свобода із посиланням на чеські ЗМІ, своє рішення не впустити український автобус з пасажирами до Польщі польська сторона пояснює “потребою захисту від коронавірусу”, інформує УНН.
“Автобус із українськими громадянами стоїть в місті Наход неподалік торговельного центру. Як повідомила речниця поліції в Наході Магдалена Влчкова, “іноземці з цього автобусу на теренах Чеської республіки перебували на законній основі. Польська республіка, як зазначили подорожні, їх на свою територію не впустила”., — йдеться у повідомленні видання.
Зазначається, що українці протягом трьох діб змушені ночувати в автобусі. Мерія Находа намагається організувати українцям допомогу, зокрема, харчами, санітарними засобами, повідомляє видання iRozhlas.
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Як зазначив мер міста Наход Ян Бірке, “з боку міста ми намагаємось про пасажирів подбати, забезпечити їх їжею і напитками. Місцева поліція з’ясовує, як би було можна пасажирів перевести через кордон”.
Наразі переговори з польською стороною тривають.
Підтверджень такої інформації збоку Міністерства закордонних справ України наразі не має.
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Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.