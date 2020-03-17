Более 50 украинцев третьи сутки задерживают польские пограничники на границе с Чехией - СМИ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Автобус, которым возвращались из Чехии в Харьков 52 украинских гражданина, третьи сутки стоит в городе Наход, что недалеко от границы с Польшей. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ, свое решение не пустить украинский автобус с пассажирами в Польшу польская сторона объясняет "необходимостью защиты от коронавируса", информирует УНН.