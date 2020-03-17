Более 50 украинцев третьи сутки задерживают польские пограничники на границе с Чехией - СМИ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102726 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 105498 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Автобус, которым возвращались из Чехии в Харьков 52 украинских гражданина, третьи сутки стоит в городе Наход, что недалеко от границы с Польшей. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ, свое решение не пустить украинский автобус с пассажирами в Польшу польская сторона объясняет "необходимостью защиты от коронавируса", информирует УНН.

“Автобус с украинскими гражданами стоит в городе Наход неподалеку торгового центра. Как сообщила пресс-секретарь полиции в Находе Магдалена Влчкова, “иностранцы с этого автобуса на территории Чешской республики находились на законной основе. Польская республика, как отметили путешественники, их на свою территорию не пустили”, — пишет издание.

Отмечается, что украинцы в течение трех суток вынуждены ночевать в автобусе. Мэрия Находа пытается организовать украинцам помощь, в частности, продуктами, санитарными средствами, сообщает издание iRozhlas.

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Как отметил мэр города Наход Ян Бирке, “со стороны города мы стараемся о пассажирах позаботиться, обеспечить их едой и напитками. Местная полиция выясняет, как бы было можно пассажиров перевести через границу”.

Сейчас переговоры с польской стороной продолжаются.

Подтверждений такой информации со стороны Министерства иностранных дел Украины пока нет.

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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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