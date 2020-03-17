Чорногорія стала останньою країною в Європі, де виявили перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Уряд Чорногорії підтвердив перші два випадки захворювання на коронавірусну хворобу СOVID-19 – про це йдеться в короткій заяві урядової пресслужби у Twitter, передає УНН із посиланням Радіо Свобода.
Відтак Чорногорія стала останньою країною в Європі, на яку поширився збудник хвороби — коронавірус SARS-CoV-2.
За словами прем’єр-міністра Дуско Марковіча, пацієнтки — дві жінки, які 12 днів тому прибули до країни зі Сполучених Штатів та Іспанії. Обох госпіталізували.
Раніше Чорногорія, населення якої сягає 620 тисяч людей, закрила свої кордони та зупинила роботу шкіл і закладів харчування у спробі запобігти поширенню хвороби.
Близько 400 людей у країні перебувають на карантині через підозру у контакті з хворими.
Всі країни Європи вдаються до безпрецедентних заходів, аби сповільнити поширення коронавірусу. Зокрема, 17 березня Сербія запровадила комендантську годину.
Також країни Євросоюзу погодилися закрити зовнішні кордони блоку на 30 днів.
Станом на 17 березня у світі зареєстровано понад 183 тисячі випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19, 7168 людей померли, майже 80 тисяч одужали.
Раніше у соцмережах жартома називали Чорногорію “ідеальною країною”, в якій не має коронавірусу, холодної зими і Путіна.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.