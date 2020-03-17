Черногория стала последней страной в Европе, где обнаружили первый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Правительство Черногории подтвердило первые два случая заболевания коронавирусной болезнью СOVID-19 — об этом говорится в кратком заявлении правительственной пресс-службы в Twitter, передает УНН со ссылкой Радио Свобода.
Поэтому Черногория стала последней страной в Европе, на которую распространился возбудитель болезни — коронавирус SARS-CoV-2.
По словам премьер-министра Дуско Марковича, пациентки — две женщины, 12 дней назад прибыли в страну из Соединенных Штатов и Испании. Оба госпитализированы.
Ранее Черногория, население которой составляет 620 тысяч человек, закрыли свои границы и остановили работу школ и заведений питания в попытке предотвратить распространение болезни.
Около 400 человек в стране находятся на карантине по подозрению в контакте с больными.
Все страны Европы прибегают к беспрецедентным мерам, чтобы замедлить распространение коронавируса. В частности, 17 марта Сербия ввела комендантский час.
Также страны Евросоюза согласились закрыть внешние границы блока на 30 дней.
По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тыс. выздоровели.
Ранее в соцсетях шуточно называли Черногорию “идеальной страной”, в которой нет коронавируса, холодной зимы и Путина.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.