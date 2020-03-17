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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99111 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103045 просмотра

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5 марта, 16:07 • 105117 просмотра

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5 марта, 15:54 • 104163 просмотра

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5 марта, 15:49 • 112681 просмотра

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Черногория стала последней страной в Европе, где обнаружили первый случай коронавируса

Черногория стала последней страной в Европе, где обнаружили первый случай коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19282 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Правительство Черногории подтвердило первые два случая заболевания коронавирусной болезнью СOVID-19 — об этом говорится в кратком заявлении правительственной пресс-службы в Twitter, передает УНН со ссылкой Радио Свобода.

Поэтому Черногория стала последней страной в Европе, на которую распространился возбудитель болезни — коронавирус SARS-CoV-2.

По словам премьер-министра Дуско Марковича, пациентки — две женщины, 12 дней назад прибыли в страну из Соединенных Штатов и Испании. Оба госпитализированы.

Ранее Черногория, население которой составляет 620 тысяч человек, закрыли свои границы и остановили работу школ и заведений питания в попытке предотвратить распространение болезни.

Около 400 человек в стране находятся на карантине по подозрению в контакте с больными.

Все страны Европы прибегают к беспрецедентным мерам, чтобы замедлить распространение коронавируса. В частности, 17 марта Сербия ввела комендантский час.

Также страны Евросоюза согласились закрыть внешние границы блока на 30 дней.

По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тыс. выздоровели.

Ранее в соцсетях шуточно называли Черногорию “идеальной страной”, в которой нет коронавируса, холодной зимы и Путина.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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