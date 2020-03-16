Євросоюз може закрити свої кордони через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Європейському союзі планують накласти тимчасову заборону на в'їзд в Шенгенську зону, який триватиме не менше 30 днів. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, влада Євросоюзу планують заборонити в'їзд в Шенгенську зону через ситуацію з коронавірусом SARS-CoV-2.
"Чим менше поїздок, тим краще ми можемо стримати вірус. Тому... Я пропоную головам держав і урядів ввести тимчасове обмеження на несуттєві поїздки в ЄС", - сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Лейєн. Ці обмеження на поїздки повинні діяти протягом початкового періоду в 30 днів, але можуть бути продовжені в міру необхідності".
Виняток передбачено для громадян країн Шенгенської зони, резидентів цих країн або членів їх сімей, а також працівників охорони здоров'я, транспорту та інших особливо важливих сфер, уточнила фон дер Ляйєн.
Нагадаємо, Польща через коронавірус закрила всі кордони і заборонила в'їзд іноземцям.