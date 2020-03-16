Евросоюз может закрыть свои границы из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Европейском союзе планируют наложить временный запрет на въезд в Шенгенскую зону, который продлится не менее 30 дней. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
"Чем меньше поездок, тем лучше мы можем сдержать вирус. Поэтому... Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на несущественные поездки в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. Эти ограничения на поездки должны действовать в течение начального периода в 30 дней, но могут быть продлены по мере необходимости".
Исключение предусмотрено для граждан стран Шенгенской зоны, резидентов этих стран или членов их семей, а также работников здравоохранения, транспорта и других особо важных сфер, уточнила фон дер Ляйен.
Напомним, Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам.