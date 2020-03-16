Евросоюз может закрыть свои границы из-за коронавируса

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108885 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110882 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109403 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119963 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102435 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106461 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106901 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131715 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130522 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Евросоюз может закрыть свои границы из-за коронавируса

Евросоюз может закрыть свои границы из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В Европейском союзе планируют наложить временный запрет на въезд в Шенгенскую зону, который продлится не менее 30 дней. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.

"Чем меньше поездок, тем лучше мы можем сдержать вирус. Поэтому... Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на несущественные поездки в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. Эти ограничения на поездки должны действовать в течение начального периода в 30 дней, но могут быть продлены по мере необходимости".

Исключение предусмотрено для граждан стран Шенгенской зоны, резидентов этих стран или членов их семей, а также работников здравоохранения, транспорта и других особо важных сфер, уточнила фон дер Ляйен.

Напомним, Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам.

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