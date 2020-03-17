Європейський Союз закриває зовнішні кордони на 30 днів

КИЇВ. 18 березня. УНН. Лідери країн Європейського Союзу домовилися під час саміту в режимі відеоконференції у вівторок, 17 березня, закрити кордони ЄС на 30 днів для необов’язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції у Брюсселі, передає УНН із посиланням на DW.