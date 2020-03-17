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Європейський Союз закриває зовнішні кордони на 30 днів

Європейський Союз закриває зовнішні кордони на 30 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Лідери країн Європейського Союзу домовилися під час саміту в режимі відеоконференції у вівторок, 17 березня, закрити кордони ЄС на 30 днів для необов’язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції у Брюсселі, передає УНН із посиланням на DW.

Також вони погодили питання швидкого пропуску через кордони вантажів. За словами Мішель, глави держав та урядів ЄС пообіцяли всю необхідну допомогу бізнесу Євросоюзу для захисту від наслідків спричиненої поширенням коронавірусу кризи.

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн зазначила, що європейські країни самостійно визначатимуть, як впроваджувати закриття своїх кордонів для громадян з третіх країн. “Ворог — це вірус, і тепер ми повинні зробити все можливе, щоб захистити наших людей і захистити нашу економіку”, — сказала вона, цитує агенція новин AFP.

“Ми готові зробити все, що буде потрібно. Ми без вагань приймемо додаткові заходи залежно від розвитку ситуації”, — додала голова ЄК.

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Ці обмеження не поширюватимуться на громадян країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) — Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну — і Великобританії, а також тих, хто має дозвіл на тривале перебування на території країн ЄС та близьких родичів громадян ЄС. У разі наявності вагомої підстави для в’їзду в ЄС — як-от похорон чи судовий процес — мандрівник повинен надати відповідний документ.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель після рішення саміту ЄС заявила, що Німеччина негайно втілить відповідне рішення.

Як повідомлялося, пропозиція щодо часткового закриття зовнішніх кордонів ЄС напередодні надійшла від голови Єврокомісії.

“Чим менше ми будемо подорожувати, тим більше ми зможемо стримувати вірус. (...) Я пропоную главам держав і урядів ввести тимчасове обмеження на неважливі поїздки в Європейський Союз”, — заявила фон дер Ляєн.

За словами голови ЄК, заборона діятиме протягом “періоду в тридцять днів” і у разі потреби може бути продовжена. Вона не зачепить європейців, які повертаються додому, близьких родичів громадян ЄС, тих, хто має право на проживання в ЄС, дипломатів, доглядальників за людьми похилого віку та науковців, зазначила фон дер Ляйен. Також виняток зроблять для людей, які доїжджають на роботу через кордон, та тих, хто транспортує важливі товари.

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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