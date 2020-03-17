Европейский Союз закрывает внешние границы на 30 дней

Также они согласовали вопрос быстрого пропуска через границы грузов. По словам Мишеля, главы государств и правительств ЕС пообещали всю необходимую помощь бизнесу Евросоюза для защиты от последствий кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен отметила, что европейские страны самостоятельно будут определять, как внедрять закрытия своих границ для граждан из третьих стран. “Враг — это вирус, и теперь мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших людей и защитить нашу экономику”, — сказала она, цитирует агентство новостей AFP.

“Мы готовы сделать все, что потребуется. Мы без колебаний примем дополнительные меры в зависимости от развития ситуации”, — добавила глава ЕК.

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Эти ограничения не будут распространяться на граждан стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна — и Великобритании, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание на территории стран ЕС и близких родственников граждан ЕС. При наличии весомого основания для въезда в ЕС — например похороны или судебный процесс — путешественник должен предоставить соответствующий документ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после решения саммита ЕС заявила, что Германия немедленно воплотит соответствующее решение.

Как сообщалось, предложение о частичном закрытии внешних границ ЕС накануне поступили от председателя Еврокомиссии.

“Чем меньше мы будем путешествовать, тем больше мы сможем сдерживать вирус. (...) Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на неважные поездки в Европейский Союз”, — заявила фон дер Ляйен.

По словам председателя ЕК, запрет будет действовать в течение “периода в тридцать дней” и в случае необходимости может быть продолжен. Запрет не тронет европейцев, что возвращаются домой, близких родственников граждан ЕС, тех, кто имеет право на проживание в ЕС, дипломатов, сиделок за престарелыми и ученых, отметила фон дер Ляйен. Также исключение сделают для людей, которые доезжают на работу через границу, и тех, кто транспортирует важные товары.

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.