Чешский автомобильный гигант Škoda Auto останавливает производство

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98975 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103003 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105075 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104123 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112627 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100651 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105170 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106625 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Чешский автомобильный гигант Škoda Auto останавливает производство

Чешский автомобильный гигант Škoda Auto останавливает производство

Киев  •  УНН

 • 11644 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В среду, 18 марта, в 22:00 с заводов Škoda Auto в Чехии выедут последние автомобили. Как заявил 17 марта на пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрий Бабиш, до 22:00 6 апреля закроются заводы в городах Млада Болеслав, Квасины и Врхлаби. Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что работникам заводов выплатят средства в пределах 70-75% месячной зарплаты.

Немецкий концерн Volkswagen, которому принадлежит чешский Škoda Auto, также закрывает свои филиалы в Европе.

Издание отмечает, что на заводах Škoda Auto в Чехии работает около 34 тысячи человек. До сих пор среди работников было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Ян Рафа выразил надежду, что остановка производства не будет продолжительной.

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Как сообщило Министерство здравоохранения Чехии, по состоянию на вечер 17 марта в стране зарегистрировано 434 случая инфицирования коронавирусом, три человека выздоровели, проведено более 6 тыс. тестов на COVID-19.

По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, в мире сегодня зарегистрировали 198 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 8 тыс. человек умерли, почти 82 тыс. — выздоровели.

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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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