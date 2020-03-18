Чешский автомобильный гигант Škoda Auto останавливает производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В среду, 18 марта, в 22:00 с заводов Škoda Auto в Чехии выедут последние автомобили. Как заявил 17 марта на пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрий Бабиш, до 22:00 6 апреля закроются заводы в городах Млада Болеслав, Квасины и Врхлаби. Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что работникам заводов выплатят средства в пределах 70-75% месячной зарплаты.
Немецкий концерн Volkswagen, которому принадлежит чешский Škoda Auto, также закрывает свои филиалы в Европе.
Издание отмечает, что на заводах Škoda Auto в Чехии работает около 34 тысячи человек. До сих пор среди работников было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Ян Рафа выразил надежду, что остановка производства не будет продолжительной.
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Как сообщило Министерство здравоохранения Чехии, по состоянию на вечер 17 марта в стране зарегистрировано 434 случая инфицирования коронавирусом, три человека выздоровели, проведено более 6 тыс. тестов на COVID-19.
По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, в мире сегодня зарегистрировали 198 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 8 тыс. человек умерли, почти 82 тыс. — выздоровели.
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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.