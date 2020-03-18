Чешский автомобильный гигант Škoda Auto останавливает производство

КИЕВ. 18 марта. УНН. В среду, 18 марта, в 22:00 с заводов Škoda Auto в Чехии выедут последние автомобили. Как заявил 17 марта на пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрий Бабиш, до 22:00 6 апреля закроются заводы в городах Млада Болеслав, Квасины и Врхлаби. Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.