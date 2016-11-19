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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Червоний Хрест направив 8 вантажівок із медикаментами та продуктами в окупований Донецьк

Червоний Хрест направив 8 вантажівок із медикаментами та продуктами в окупований Донецьк

Київ • УНН

 • 8062 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 8 вантажних автомобілів від благодійної організації від Місії Міжнародного комітету «Червоний Хрест». Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Як повідомили у прес-службі, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області медикаменти, продуктові та гігієнічні набори.

Нагадаємо, у квітні через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” та “Зайцеве” прослідувало 2 вантажних автомобіля з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету “Червоного Хреста” та Донецького міського благодійного фонду “Доброта”.

Українські Національні Новини

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