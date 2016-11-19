Червоний Хрест направив 8 вантажівок із медикаментами та продуктами в окупований Донецьк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 8 вантажних автомобілів від благодійної організації від Місії Міжнародного комітету «Червоний Хрест». Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області медикаменти, продуктові та гігієнічні набори.
Нагадаємо, у квітні через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” та “Зайцеве” прослідувало 2 вантажних автомобіля з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету “Червоного Хреста” та Донецького міського благодійного фонду “Доброта”.