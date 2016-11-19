Красный Крест направил 8 грузовиков с медикаментами и продуктами в оккупированный Донецк
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд до неконтролируемой территории проследовали 8 грузовых автомобилей от благотворительной организации Миссия Международного комитета «Красный Крест». Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы.
Напомним, в апреле через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" и "Зайцево" последовало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красного Креста" и Донецкого городского благотворительного фонда «Доброта».