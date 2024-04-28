Чернігівщина та Сумщина продовжують зазнавати обстрілів рф: у напрямку Красного Хутора ворог вдарив з авіації
Київ • УНН
Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей - за минулу добу зафіксовано 31 обстріл та 157 вибухів з різних видів зброї.
Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей - за минулу добу зафіксовано 31 обстріл та 157 вибухів з різних видів зброї, повідомили в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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Як повідомили в оперативному командуванні "Північ", російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом минулої доби нараховано 31 обстріл (157 вибухів) із різних видів озброєння.
Як вказали у Північному регіональному представництві ДПСУ, протягом доби російські війська у 8 випадках завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 32 вибухи. Зокрема, ворог випустив у напрямку Красного Хутора, імовірно, НАР з літака (6 вибухів) та мінометами по кількох громадах.
За день росіяни 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини28.04.24, 02:33 • 28377 переглядiв
Уже вночі, за даними Сумської ОВА, росіяни здійснили обстріл Сумської області з кулемета - по Юнаківській громаді (5 черг).
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення, за даними ОК "Північ", уточнюється.