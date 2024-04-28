Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации
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Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации
Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей - за минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел и 157 взрывов из различных видов оружия.
Донецкая область: на Новожеланное рф сбросила управляемую авиабомбу, Красногоровка - под круглосуточными вражескими обстрелами
Двое гражданских получили ранения и несколько жилых домов были повреждены в Донецкой области в результате российских обстрелов и ракетных ударов по многочисленным городам и селам.
"Уже 24 случай": в Тисе пограничники обнаружили тела двух мужчин
Двое мужчин утонули при попытке нелегально пересечь реку Тиса на украинско-румынской границе, в результате чего общее количество погибших с начала российского вторжения возросло до 24 человек.
Враг значительно увеличил количество штурмов и обстрелов в Луганской области, на оккупированных территориях запретили массовые мероприятия - ОВА
Российские войска значительно усилили обстрелы и штурмы в Луганской области, одновременно запрещая массовые мероприятия на оккупированных территориях и вербуя в ряды "юнармии" через российскую пропаганду в школах.
На Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - ОВА
В Запорожской области Украины прогремел взрыв, как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации, после объявления воздушной тревоги и угрозы баллистических ракетных атак.
Глава Киевской ОВА Кравченко: украинским военным передали новую партию FPV-дронов
Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко объявил о передаче 72-й отдельной механизированной бригаде новой партии беспилотников в рамках совместной с громадами помощи украинским военным.
Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома
Скарлетт Йоханссон, София Буш, Розарио Доусон и Молли Рингвальд блистали в гламурных платьях на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 2024 в Вашингтоне, округ Колумбия.
ХАМАС опубликовал новое видео с заложниками, которых похитили еще в октябре прошлого года
ХАМАС обнародовал новое видео, на котором двое израильских заложников, Кит Сигел и Омри Миран, похищенные в октябре прошлого года, выступают под давлением боевиков с призывом освободить их с помощью соглашения об обмене пленными.
Армия рф продолжает удары по гражданским на Харьковщине: утром атаковали Волчанск и Купянск, есть пострадавшие
Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области, повредив частные дома и ранив двух гражданских лиц, один из которых был госпитализирован с ранением живота.
Хоккей: Украина с победы начала выступление на ЧМ, возглавив турнирную таблицу
Сборная Украины по хоккею выиграла на старте чемпионата мира в Дивизионе 1В и возглавляет турнирную таблицу после победы над Эстонией со счетом 8:0 в стартовом матче.