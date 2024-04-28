Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации

Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей - за минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел и 157 взрывов из различных видов оружия, сообщили в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

Как сообщили в оперативном командовании "Север", российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за прошедшие сутки насчитан 31 обстрел (157 взрывов) из разных видов вооружения.

Как указали в Северном региональном представительстве ГПСУ, в течение суток российские войска в 8 случаях нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 32 взрыва. В частности, враг выпустил в направлении Красного Хутора, вероятно, НАР с самолета (6 взрывов) и минометами по нескольким общинам.

За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Уже ночью, по данным Сумской ОВА, россияне совершили обстрел Сумской области из пулемета - по Юнаковской громаде (5 очередей).

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения, по данным ОК "Север", уточняется.