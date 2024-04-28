За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  106121 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  102349 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  144701 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  141938 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138670 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124607 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  88974 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82791 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153693 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168180 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  181910 просмотра
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  216036 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  235997 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  374718 просмотра

За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россияне 20 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировав 112 взрывов, но, к счастью, никто не пострадал.

Общество •   •  637 просмотра
За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

Россия нанесла удар по жилому дому в Никопольском районе Днепропетровской области, что вызвало пожар, который впоследствии потушили спасатели.

Общество •   •  585 просмотра
Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

В Запорожском цирке произошел несчастный случай: акробаты упали с 5-метровой высоты, в результате чего девочка получила сотрясение мозга, а мальчик сломал ногу.

Здоровье •   •  3306 просмотра
В Запорожском цирке акробаты сорвались с 5-метровой высоты

Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

Космический телескоп Джеймса Уэбба начал исследование экзопланеты K2-18b, которая вдвое больше Земли и расположена на расстоянии 120 световых лет, поскольку она может содержать в своей атмосфере биосигнатуры, указывающие на потенциальные признаки жизни.

Новости Мира •   •  4273 просмотра
Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни

В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, а также совершил 23 обстрела украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  5592 просмотра
В течение суток на фронте зафиксировано 71 боестолкновение - Генштаб

Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

Российские войска захватили село Бердичи к югу от Очеретино, бои в этом районе продолжаются, поскольку украинские войска ведут арьергардные бои и отступают с северных окраин села.

Война •   •  9173 просмотра
Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло у побережья индонезийского острова Ява, подземные толчки ощущались в Джакарте и Бандунге, но предупреждение о цунами не было объявлено и жертв не зафиксировано.

Новости Мира •   •  7955 просмотра
У побережья Индонезии произошло землетрясение

Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн

Дания выделит $28,6 млн на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей.

Война •   •  11161 просмотра
Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн

Власти Таджикистана срочно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ

Власти Таджикистана срочно посоветовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию без крайней необходимости, не уточняя причины.

Общество •   •  10308 просмотра
Власти Таджикистана срочно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ

В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд

Пентагон выделил 13 миллиардов долларов на разработку нового "самолета судного дня" под названием Survivable Airborne Operations Center (SAOC) с компанией Sierra Nevada Corp, способного пережить ядерную войну и заменить нынешний самолет Boeing E-4 Nightwatch.

Война •   •  10936 просмотра
В США появится новый самолет Судного дня за $13 млрд