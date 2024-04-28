За день россияне 20 раз обстреляли приграничье Сумщины

За день российские войска 20 раз обстреливали приграничные общины Сумщины. Там зафиксировали более сотни взрывов, к счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады говорится в заметке.

Больше всего взрывов почувствовали жители Новослободской громады. Там враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов) и РСЗО (20 взрывов).

Минометному обстрелу подверглись территории Краснопольской (16 взрывов), Николаевской (10 взрывов), Зноб-Новгородской (7 взрывов), Эсманской (1 взрыв) и Хотинской громад (6 взрывов). Жители последней почувствовали еще и артиллерийский обстрел россиян, там прозвучало 4 взрыва.

Также из артиллерии враг бил по Глуховской (6 взрывов), Великописаревской 6 взрывов и Белопольской громадах (9 взрывов). На территории Белопольской громады прозвучало еще 4 взрыва от гранатометного вражеского обстрела. А населенные пункты Великописаревской громады враг обстрелял также из РСЗО, там прозвучало 4 взрыва.

В то же время, две громады Сумщины пострадали от вражеских атак беспилотников. В Юнаковской громаде прозвучало 5 взрывов от сброса ВОГов, а в Середино-Будской громаде - 3 взрыва от ВОГов.

В результате артиллерийского обстрела врагом Сумщины два человека погибли, трое раненых