В результате артиллерийского обстрела врагом Сумщины два человека погибли, трое раненых

Согласно обновленным данным о российском обстреле города Белополье Сумской области, пока известно о двух погибших; кроме того сообщается, что 3 человека ранены. Об этом передает УНН со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру и Сумскую ОГА/ОВА.

Детали

В результате атаки агрессора по городу города Белополье Сумской области, погибли две гражданские женщины, которым было 77 и 69 лет. Еще три женщины получили ранения. Повреждена многоэтажка и частные дома.

Напомним,

26 апреля 2024 года с 9:30 в течение двух часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру г. Белополье Сумского района. Кроме того оккупанты нанесли авиационный удар по промышленному объекту г. Сумы, предварительно с использованием двух управляемых авиационных бомб.

Дополнение

По данным Сумской ОГА/ОВА, в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.

Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото