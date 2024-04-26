В результате артиллерийского обстрела врагом Сумщины два человека погибли, трое раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  27632 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  47241 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  56379 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  54068 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  68810 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152364 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167408 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171954 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151127 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120986 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

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Два человека погибли, 3 получили ранения в результате артиллерийского обстрела российской артиллерией города Белополье в Сумской области Украины.

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Руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС: "Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала"

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Во время российского авиаудара по Дергачам, где россияне применили управляемые авиабомбы, оккупанты целились в электроподстанцию. В результате удара пострадали 4 человека, среди них дети.

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Рамштайн-21: глава Пентагона открыл заседание контактной группы, к участникам обратился Зеленский

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Украина продолжает поддерживать суданский народ зерновыми поставками в рамках инициативы "Зерно из Украины".

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В Судан доставили очередную партию украинского зерна - Зеленский

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

В будние дни объем пассажиропотока составляет 80-85 тысяч человек, а на выходных эта цифра возрастает до примерно 95 тысяч.

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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны

22 страны, не являющиеся членами НАТО, уже присоединились к формату "Рамштайн" по оказанию военной помощи Украине, и ожидается, что к нему присоединится еще больше стран благодаря растущей поддержке Украины.

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В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны

За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартиры и машины на миллионы - НАПК

За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартир и машин на миллионы - НАПК.

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За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартиры и машины на миллионы - НАПК

ГУР показало, как был сожжен вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве

Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в Москве, который принадлежал министерству обороны россии.

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ГУР показало, как был сожжен вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве

Румынская Православная Церковь приветствует молдавских священников, желающих присоединиться к ней

Румынская православная церковь приглашает молдавских священников присоединиться к ней, поскольку война россии в Украине ставит их перед моральным выбором; при том, что будущее Молдовы зависит от Европы.

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Румынская Православная Церковь приветствует молдавских священников, желающих присоединиться к ней