Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
В результате артиллерийского обстрела врагом Сумщины два человека погибли, трое раненых
Руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС: "Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала"
Авиаудар по Дергачам: россияне целились в электроподстанцию
Рамштайн-21: глава Пентагона открыл заседание контактной группы, к участникам обратился Зеленский
В Судан доставили очередную партию украинского зерна - Зеленский
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - ДемченкоЭксклюзив
В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны
За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартиры и машины на миллионы - НАПК
ГУР показало, как был сожжен вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве
Румынская Православная Церковь приветствует молдавских священников, желающих присоединиться к ней
Популярные
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине
Публикации
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
В результате артиллерийского обстрела врагом Сумщины два человека погибли, трое раненых
Два человека погибли, 3 получили ранения в результате артиллерийского обстрела российской артиллерией города Белополье в Сумской области Украины.
Руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС: "Самое опасное сейчас - это нехватка опытного персонала"
Запорожская атомная электростанция сталкивается с критической нехваткой опытного персонала из-за российской оккупации, что серьезно ставит под угрозу ее способность работать безопасно и реагировать на чрезвычайные ситуации.
Авиаудар по Дергачам: россияне целились в электроподстанцию
Во время российского авиаудара по Дергачам, где россияне применили управляемые авиабомбы, оккупанты целились в электроподстанцию. В результате удара пострадали 4 человека, среди них дети.
Рамштайн-21: глава Пентагона открыл заседание контактной группы, к участникам обратился Зеленский
21-е виртуальное заседание контактной группы открыл министр обороны США Ллойд Остин.
В Судан доставили очередную партию украинского зерна - Зеленский
Украина продолжает поддерживать суданский народ зерновыми поставками в рамках инициативы "Зерно из Украины".
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
В будние дни объем пассажиропотока составляет 80-85 тысяч человек, а на выходных эта цифра возрастает до примерно 95 тысяч.
В Минобороны не исключают, что к формату "Рамштайн" могут присоединиться еще страны
22 страны, не являющиеся членами НАТО, уже присоединились к формату "Рамштайн" по оказанию военной помощи Украине, и ожидается, что к нему присоединится еще больше стран благодаря растущей поддержке Украины.
За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартиры и машины на миллионы - НАПК
За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартир и машин на миллионы - НАПК.
ГУР показало, как был сожжен вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в Москве, который принадлежал министерству обороны россии.
Румынская Православная Церковь приветствует молдавских священников, желающих присоединиться к ней
Румынская православная церковь приглашает молдавских священников присоединиться к ней, поскольку война россии в Украине ставит их перед моральным выбором; при том, что будущее Молдовы зависит от Европы.