За день росіяни 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Київ • УНН
Росіяни 20 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, зафіксувавши 112 вибухів, але, на щастя, ніхто не постраждав.
За день російські війська 20 разів обстрілювали прикордонні громади Сумщини. Там зафіксували більше сотні вибухів, на щастя, ніхто із людей не постраждав. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
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Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади
Найбільше вибухів відчули мешканці Новослобідської громади. Там ворог бив із артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів) та РСЗВ (20 вибухів).
Мінометного обстрілу зазнали території Краснопільської (16 вибухів), Миколаївської (10 вибухів), Зноб-Новгородської (7 вибухів), Есманської (1 вибух) та Хотінської громад (6 вибухів). Мешканці останньої відчули ще й артилерійський обстріл росіян, там пролунало 4 вибухи.
Також з артилерії ворог гатив по Глухівській (6 вибухів), Великописарівській 6 вибухів та Білопільській громадах (9 вибухів). На території Білопільської громади пролунало ще 4 вибухи від гранатометного ворожого обстрілу. А населені пункти Великописарівської громади воро обстріляв також із РСЗВ, там пролунало 4 вибухи.
Водночас, дві громади Сумщини постраждали від ворожих атак безпілотників. У Юнаківській громаді пролунало 5 вибухів від скидання ВОГів, а у Середино-Будській громаді - 3 вибухи від ВОГів.
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