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Черговий етап взаємного звільнення громадян в процесі підготовки, він відбудеться цього тижня - Денісова

Київ • УНН

 • 11078 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Новий етап звільнення утримуваних осіб відбудеться цього тижня. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Черговий етап взаємного звільнення громадян в процесі підготовки, він відбудеться цього тижня - Денісова

“Черговий етап взаємного звільнення громадян в процесі підготовки, він відбудеться цього тижня”, — сказала Денісова.

З її слів, наразі перемовини тривають, зокрема здійснюються останні узгодження дати, списків та логістики передачі громадян.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі Президента України підтвердили, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб готується, наразі тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, а саме ж звільнення відбуватиметься “найближчим часом”, адже дата постійно уточнюється.

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