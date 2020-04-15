Черговий етап взаємного звільнення громадян в процесі підготовки, він відбудеться цього тижня - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Новий етап звільнення утримуваних осіб відбудеться цього тижня. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Черговий етап взаємного звільнення громадян в процесі підготовки, він відбудеться цього тижня”, — сказала Денісова.
З її слів, наразі перемовини тривають, зокрема здійснюються останні узгодження дати, списків та логістики передачі громадян.
Нагадаємо, сьогодні в Офісі Президента України підтвердили, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб готується, наразі тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, а саме ж звільнення відбуватиметься “найближчим часом”, адже дата постійно уточнюється.