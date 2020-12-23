Черга на 300 метрів та вантажівки квітів: як у Харкові прощаються з Кернесом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У фойє Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка проходить церемонія прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, попрощатись з мером прийшли сотні людей. Фото та відео з місця події публікують місцеві пабліки, передає УНН.
Так, зранку черга до місця прощання з Кернесом в академічному театрі розпочиналась за 300 метрів, біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
Крім того, за даними місцевих медіа, люди принесли так багато квітів, що їх доводиться везти на кладовище до майбутнього місця поховання за допомогою вантажівок.
Як повідомляв УНН, віддати шану меру приїхали і політики. Зокрема, Михайло Добкін, Вадим Новинський, Євгеній Мураєв, Віталій Кличко.
Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться з 9:00 по 13:00 у фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Після цього Геннадія Кернеса поховають з усіма почестями.
Раніше сьогодні вже відбулося відспівування Кернеса у храмі в Харкові.
У день прощання з міським головою зміниться схема руху транспорту у місті. Зокрема, рух транспорту по пл. Благовіщенській, узвозу Соборному, вул. Університетській, пров. Спартаківському, пл. Конституції, вул. Сумській буде заборонено з 5:30 до 14:00 23 грудня.
Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині. Його тіло доставили з Берліна до Харкова літаком 21 грудня.
11 грудня стало відомо, що у Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініці "Шаріте".
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. У 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року із результатом 60,34% голосів виборців. 9 грудня він набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.