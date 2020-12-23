Очередь на 300 метров и грузовики цветов: как в Харькове прощаются с Кернесом

Так, утром очередь к месту прощания с Кернесом в академическом театре начиналась в 300 метрах, возле памятника Тарасу Шевченко.

Кроме того, по данным местных СМИ, люди принесли так много цветов, что их приходится везти на кладбище к будущему месту захоронения с помощью грузовиков.

Как сообщал УНН, почтить мэра приехали и политики. В частности, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Евгений Мураев, Виталий Кличко.

Напомним, церемония прощания с Геннадием Кернесом состоится с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. После этого Геннадия Кернеса похоронят со всеми почестями.

Ранее сегодня уже произошло отпевание Кернеса в храме в Харькове.

В день прощания с городским главой изменится схема движения транспорта в городе. В частности, движение транспорта по пл. Благовещенской, спуску Соборном, ул. Университетской, переулку Спартаковском, пл. Конституции, ул. Сумской будет запрещено с 5:30 до 14:00 23 декабря.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в возрасте 61 года в Германии. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским главой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей. 9 декабря он получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.