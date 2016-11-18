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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Через ярмарок київський автобус №73 змінить маршрут

Через ярмарок київський автобус №73 змінить маршрут

Київ • УНН

 • 12340 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На час проведення продовольчого ярмарку київський автобус №73 змінить маршрут. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, 20 листопада 2016 року у зв’язку з проведенням продовольчого ярмарку на Оболонському проспекті (на ділянці від вулиці Героїв Дніпра до вулиці Маршала Тимошенка) рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вулиці Милославської буде організовано за трасою: ст. м. «Героїв Дніпра» – вулиця Героїв Дніпра – вулиця Зої Гайдай – вулиця Маршала Тимошенка – проспект Оболонський, і далі за діючою трасою.

Українські Національні Новини

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