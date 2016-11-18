Через ярмарку киевский автобус №73 изменит маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На время проведения продовольственных ярмарок киевский автобус №73 изменит маршрут. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 20 ноября 2016 года в связи с проведением продовольственного ярмарки на Оболонском проспекте (на участке от улицы Героев Днепра до улицы Маршала Тимошенко) движение автобусов маршрута № 73 в направлении улицы Милославской будет организовано по трассе: ст. м. «Героев Днепра» - улица Героев Днепра - улица Зои Гайдай - улица Маршала Тимошенко - проспект Оболонский, и дальше по действующей трассе.