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15 марта, 19:03 • 108195 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147278 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125956 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119311 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106206 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102095 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95522 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126123 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128268 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Через ярмарку киевский автобус №73 изменит маршрут

Через ярмарку киевский автобус №73 изменит маршрут

Киев • УНН

 • 12340 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На время проведения продовольственных ярмарок киевский автобус №73 изменит маршрут. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, 20 ноября 2016 года в связи с проведением продовольственного ярмарки на Оболонском проспекте (на участке от улицы Героев Днепра до улицы Маршала Тимошенко) движение автобусов маршрута № 73 в направлении улицы Милославской будет организовано по трассе: ст. м. «Героев Днепра» - улица Героев Днепра - улица Зои Гайдай - улица Маршала Тимошенко - проспект Оболонский, и дальше по действующей трассе.

Украинские Национальные Новости

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