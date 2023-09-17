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Через втрати техніки на фронті росіяни на ТОТ почали вилучали її у місцевих підприємств

Через втрати техніки на фронті росіяни на ТОТ почали вилучали її у місцевих підприємств

Київ • УНН

 • 141098 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. росіяни на тимчасово окупованих територіях склали план вилучення автобусів та вантажівок у місцевих підприємств, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Цитата

“Утворені окупантами “військові комісаріати” на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через те, що російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці, військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання. Тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська.

В першу чергу вони намагаються відібрати техніку на ТОТ України аби якомога швидше передати її у підрозділи та, щоб не створювати зайвого напруження на території самої рф.

Доповнення

Центр національного спротиву нагадав, що існує багато варіантів завдання непомітних ушкоджень транспортним засобам, що дозволить вивести їх з ладу через певний проміжок часу. Це дозволить пришвидшити завершення війни та вберегти життя осіб, що можуть бути незаконно мобілізовані окупантами на ТОТ до лав окупаційного війська. Також Ви можете надати корисну для Сил оборони України інформацію через чат-бот.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни на ТОТ відмовляють підліткам без паспорта рф відвідувати спортивні секції - ЦНС

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