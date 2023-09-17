Из-за потерь техники на фронте россияне на ВОТ начали изымали ее у местных предприятий

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“Созданные оккупантами “военные комиссариаты” на ВОТ Донецкой и Луганской областей начали процесс учета и изъятия у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков в пользу оккупационных войск”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике, военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает производить и восстанавливать технику заложенную еще в советские времена на базах хранения. Поэтому все чаще, россияне изымают гражданскую технику у предприятий на нужды своей армии.

В первую очередь они пытаются отобрать технику на ВОТ Украины, чтобы как можно быстрее передать ее в подразделения и, чтобы не создавать лишнего напряжения на территории самой рф.

Дополнение

Центр национального сопротивления напомнил, что существует много вариантов нанесения незаметных повреждений транспортным средствам, что позволит вывести их из строя через определенный промежуток времени. Это позволит ускорить завершение войны и уберечь жизни лиц, которые могут быть незаконно мобилизованы оккупантами на ВОТ в ряды оккупационного войска. Также Вы можете предоставить полезную для Сил обороны Украины информацию через чат-бот.

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