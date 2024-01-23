Через ворожий обстріл Балаклії на Харківщині поранені цивільні

Вночі ворог обстріляв місто Балаклія на Харківщині, внаслідок чого постраждали цивільні люди. Про це повідомила Балаклійська міська військова адміністрація, передає УНН.

Сьогодні, 23 січня близько 3:30 ворог завдав ракетного удару по м. Балаклія - повідомили у місті.

Внаслідок удару зазнали пошкоджень об'єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок та приватні будинки.

Постраждало двоє цивільних людей, яким наразі медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо

Зранку ворог направив ракети на Київ та Харків. Вже відомі перші наслідки ранкового ракетного обстрілу Києва. Кілька людей отримали поранення, пошкоджено майно та будівлі. Аварійні служби відправлено на виклики.

У Харкові зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Під завалами знаходяться люди.