Из-за вражеского обстрела Балаклеи на Харьковщине ранены гражданские
Киев • УНН
Ночной ракетный обстрел города Балаклея в Харьковской области привел к жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры. Двое гражданских лиц сейчас находятся на лечении с ранениями.
Ночью враг обстрелял город Балаклея на Харьковщине, в результате чего пострадали гражданские люди. Об этом сообщила Балаклейская городская военная администрация, передает УНН.
Сегодня, 23 января около 3:30 враг нанес ракетный удар по г. Балаклея
В результате удара получили повреждения объект гражданской инфраструктуры, многоквартирный жилой дом и частные дома.
Пострадало двое гражданских людей, которым сейчас медики оказывают необходимую помощь.
Напомним,
Утром враг направил ракеты на Киев и Харьков. Уже известны первые последствия утреннего ракетного обстрела Киева. Несколько человек получили ранения, повреждено имущество и здания. Аварийные службы отправлены на вызовы.
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