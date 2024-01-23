Из-за вражеского обстрела Балаклеи на Харьковщине ранены гражданские

Ночью враг обстрелял город Балаклея на Харьковщине, в результате чего пострадали гражданские люди. Об этом сообщила Балаклейская городская военная администрация, передает УНН.

Сегодня, 23 января около 3:30 враг нанес ракетный удар по г. Балаклея - сообщили в городе.

В результате удара получили повреждения объект гражданской инфраструктуры, многоквартирный жилой дом и частные дома.

Пострадало двое гражданских людей, которым сейчас медики оказывают необходимую помощь.

Напомним,

Утром враг направил ракеты на Киев и Харьков. Уже известны первые последствия утреннего ракетного обстрела Киева. Несколько человек получили ранения, повреждено имущество и здания. Аварийные службы отправлены на вызовы.

В Харькове разрушен подъезд многоэтажки. Под завалами находятся люди.