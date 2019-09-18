Через вбивство директора української “доньки” німецького концерну Сaparol затримали сімох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Затримано сімох підозрюваних, організаторів та виконавців зухвалого вбивства директора української “доньки” німецького концерну Сaparol, скоєне 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.
“Сімох підозрюваних, організаторів та виконавців затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошені підозри за створення злочинної організації та скоєння двох умисних вбивств вчинених на замовлення. Максимальне покарання — довічне ув’язнення!”, — написав Нєбитов.
За його словами, правоохоронці провели 21 обшук. Вилучили зброю, боєприпаси, грошові кошти, документи, жорсткі диски та інше.
“Впевнений, це не останні раніше скоєні злочини на їх рахунку, як і не останні затримання у цих кримінальних провадженнях”, — додав Нєбитова.
Нагадаємо, правоохоронцями Київської області розкрито вбивство директора української компанії німецького концерну “Caparol”, вчинене у 2016 році.