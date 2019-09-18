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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47352 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109519 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101414 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108629 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118899 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147900 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148383 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Из-за убийства директора украинской "дочки" немецкого концерна Сaparol задержали семь человек

Из-за убийства директора украинской "дочки" немецкого концерна Сaparol задержали семь человек

Киев  •  УНН

 • 13984 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Задержаны семь подозреваемых, организаторов и исполнителей дерзкого убийства директора украинской “дочки” немецкого концерна Сaparol, совершенное в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главы полиции Киевской области Андрея Небытова.

“Семь подозреваемых, организаторов и исполнителей задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств совершенных по заказу. Максимальное наказание — пожизненное заключение!”, — написал Небытов.

По его словам, правоохранители провели 21 обыск. Изъяли оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее.

“Уверен, это не последние ранее совершенные преступления на их счету, как и не последние задержания в этих уголовных производствах”, — добавил Небытов.

Напомним, правоохранителями Киевской области раскрыто убийство директора украинской компании немецкого концерна “Caparol”, совершенное в 2016 году.

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