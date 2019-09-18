Из-за убийства директора украинской "дочки" немецкого концерна Сaparol задержали семь человек

“Семь подозреваемых, организаторов и исполнителей задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств совершенных по заказу. Максимальное наказание — пожизненное заключение!”, — написал Небытов.

По его словам, правоохранители провели 21 обыск. Изъяли оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее.

“Уверен, это не последние ранее совершенные преступления на их счету, как и не последние задержания в этих уголовных производствах”, — добавил Небытов.

Напомним, правоохранителями Киевской области раскрыто убийство директора украинской компании немецкого концерна “Caparol”, совершенное в 2016 году.